Валиева показала, как проходят съемки клипа певицы Натальи Подольской

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале опубликовала видео со съемок клипа на песню «Не отвернусь» певицы Натальи Подольской. В одном из роликов 16-летняя спортсменка обратилась к подписчикам.

«Всем доброй ночи! Я нахожусь на съемках клипа. Не волнуйтесь, тренировки не пропущены, сегодня у меня запланированный выходной», — сказала Валиева.