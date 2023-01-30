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Сегодня, 11:09

Валиева показала, как проходят съемки клипа певицы Натальи Подольской

Виктория Кравченко
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале опубликовала видео со съемок клипа на песню «Не отвернусь» певицы Натальи Подольской. В одном из роликов 16-летняя спортсменка обратилась к подписчикам.

«Всем доброй ночи! Я нахожусь на съемках клипа. Не волнуйтесь, тренировки не пропущены, сегодня у меня запланированный выходной», — сказала Валиева.

16-летняя Валиева является олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022) и чемпионкой Европы (2022).

Камила Валиева
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