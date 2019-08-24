Валиева поблагодарила за поддержку после короткой программы на первом этапе юниорского «Гран-при» в Куршевеле

Россиянка Камила Валиева, которая победила на первом этапе юниорского «Гран-при» в Куршевеле, поблагодарила за поддержку и теплые слова в свой адрес. После короткой программы она занимала третье место (62,31 балла), но выиграла в произвольной (138,40) и в сумме (200,71).

— Спасибо огромное за поддержку, за теплые слова после короткой, ведь это так важно знать, что за тебя болеют и знают, что ты можешь все, — написала Валиева в своем Instagram.

Напомним, что в короткой программе фигуристка дебютировала неудачно, не сумев исполнить каскад и оставшись без элемента.