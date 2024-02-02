Валиева поблагодарила всех за поддержку

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале поблагодарила всех за поддержку.

17-летняя спортсменка опубликовала фотографию баннера с ее изображением и написала: «Спасибо всем, кто рядом и всем, кто поддерживает».

29 января спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года и все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.