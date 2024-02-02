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2 февраля, 19:24

Валиева поблагодарила всех за поддержку

Ана Горшкова
Корреспондент
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Камила Валиева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Telegram-канале поблагодарила всех за поддержку.

17-летняя спортсменка опубликовала фотографию баннера с ее изображением и написала: «Спасибо всем, кто рядом и всем, кто поддерживает».

29 января спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года и все результаты фигуристки с этой даты аннулированы.

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Фигурное катание
Камила Валиева
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