Валиева поблагодарила тренеров группы Тутберидзе после победы на «Гран-при» в Канаде

Российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила тренеров группы Этери Тутберидзе после победы на этапе «Гран-при» в Канаде.

«Как же я рада! Спасибо тренерскому составу: Этери Георгиевне, Даниилу Марковичу, Сергею Викторовичу и всем, кто был рядом! Это наш общий успех! Работаем дальше», — написала Валиева в Instagram.

31 октября 15-летняя россиянка одержала победу на этапе «Гран-при» в канадском Ванкувере, установив новые мировые рекорды по оценкам за произвольную программу (180,89) и по оценкам по сумме двух программ (265,08).