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Валиева побила мировой рекорд Косторной в короткой программе на «Гран-при» в Сочи

20:48
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева без ошибок выступила в короткой программе на этапе «Гран-при» в Сочи.

Фигуристка исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. Она набрала за свой прокат 87,42 балла и обновила мировой рекорд в короткой программе, который принадлежал чемпионке Европы Алене Косторной. В финале «Гран-при» в Турине она набрала 85,45 за короткую программу.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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