Валиева побила мировой рекорд Косторной в короткой программе на «Гран-при» в Сочи

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева без ошибок выступила в короткой программе на этапе «Гран-при» в Сочи.

Фигуристка исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. Она набрала за свой прокат 87,42 балла и обновила мировой рекорд в короткой программе, который принадлежал чемпионке Европы Алене Косторной. В финале «Гран-при» в Турине она набрала 85,45 за короткую программу.