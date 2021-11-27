Российская фигуристка Камила Валиева с мировым рекордом победила на этапе «Гран-при» в России.

В произвольной Валиева прыгнула тройной аксель и три четверных прыжка. За прокат спортсменка получила 185,29 балла. По сумме выступлений она набрала 272,71 балла.

Второе место на этапе в Сочи заняла Елизавета Туктамышева, прыгнувшая тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. За короткую и произвольные программы она получила 229,23 балла.

Замкнула тройку Майя Хромых (219,69), которая в произвольной программе прыгнула четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом и допустила ошибку на сольном четверном тулупе.

«Гран-при»

6-й этап

Rostelecom Cup

Сочи, Россия

Женщины

Произвольная программа

1. Камила Валиева (Россия) — 185,29

2. Майя Хромых (Россия) — 154,97

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 149,13

4. Мэрайя Белл (США) — 140,98

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 139,25

6. Виктория Сафонова (Беларусь) — 127,45

7. Маделин Скиза (Канада) — 124,32

8. Рино Мацуике (Япония) — 121,38

9. Екатерина Куракова (Польша) — 119,21

10. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 116,37

11. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 113,85

12. Ольга Микутина (Австрия) — 104,00

Итог

1. Камила Валиева (Россия) — 272,71

2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 229,23

3. Майя Хромых (Россия) — 219,69

4. Мэрайя Белл (США) — 210,35

5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 203,69

6. Маделин Скиза (Канада) — 192,14

7. Виктория Сафонова (Беларусь) — 185,64

8. Рино Мацуике (Япония) — 184,36

9. Екатерина Куракова (Польша) — 175,64

10. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 175,24

11. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 163,11

12. Ольга Микутина (Австрия) — 161,09