Валиева с мировым рекордом выиграла «Гран-при России» в Сочи, Туктамышева — вторая, Хромых — третья
Российская фигуристка Камила Валиева с мировым рекордом победила на этапе «Гран-при» в России.
В произвольной Валиева прыгнула тройной аксель и три четверных прыжка. За прокат спортсменка получила 185,29 балла. По сумме выступлений она набрала 272,71 балла.
Второе место на этапе в Сочи заняла Елизавета Туктамышева, прыгнувшая тройной аксель в каскаде с двойным тулупом. За короткую и произвольные программы она получила 229,23 балла.
Замкнула тройку Майя Хромых (219,69), которая в произвольной программе прыгнула четверной тулуп в каскаде с двойным тулупом и допустила ошибку на сольном четверном тулупе.
«Гран-при»
6-й этап
Rostelecom Cup
Сочи, Россия
Женщины
Произвольная программа
1. Камила Валиева (Россия) — 185,29
2. Майя Хромых (Россия) — 154,97
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 149,13
4. Мэрайя Белл (США) — 140,98
5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 139,25
6. Виктория Сафонова (Беларусь) — 127,45
7. Маделин Скиза (Канада) — 124,32
8. Рино Мацуике (Япония) — 121,38
9. Екатерина Куракова (Польша) — 119,21
10. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 116,37
11. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 113,85
12. Ольга Микутина (Австрия) — 104,00
Итог
1. Камила Валиева (Россия) — 272,71
2. Елизавета Туктамышева (Россия) — 229,23
3. Майя Хромых (Россия) — 219,69
4. Мэрайя Белл (США) — 210,35
5. Луна Хендрикс (Бельгия) — 203,69
6. Маделин Скиза (Канада) — 192,14
7. Виктория Сафонова (Беларусь) — 185,64
8. Рино Мацуике (Япония) — 184,36
9. Екатерина Куракова (Польша) — 175,64
10. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 175,24
11. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 163,11
12. Ольга Микутина (Австрия) — 161,09
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