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Валиева планирует исполнять тройной аксель на соревнованиях

08:42

Российская фигуристка Камила Валиева хотела бы в будущем исполнять на соревнованиях один из самых сложных прыжков в женском одиночном катании — тройной аксель.

В субботу 13-летняя Валиева стала победительницей этапа юниорского Гран-при в Челябинске. В ходе произвольной программы на турнире фигуристка попыталась исполнить два четверных тулупа — первый из них (в каскаде с двойным тулупом) вышел чисто, во время исполнения второго спортсменка упала.

— Наверное, сейчас хотелось бы сделать чисто два четверных тулупа в произвольной программе. И добавить еще тройной аксель, — цитирует ТАСС Валиеву.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6888604

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