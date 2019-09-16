Валиева планирует исполнять тройной аксель на соревнованиях

Российская фигуристка Камила Валиева хотела бы в будущем исполнять на соревнованиях один из самых сложных прыжков в женском одиночном катании — тройной аксель.

В субботу 13-летняя Валиева стала победительницей этапа юниорского Гран-при в Челябинске. В ходе произвольной программы на турнире фигуристка попыталась исполнить два четверных тулупа — первый из них (в каскаде с двойным тулупом) вышел чисто, во время исполнения второго спортсменка упала.

— Наверное, сейчас хотелось бы сделать чисто два четверных тулупа в произвольной программе. И добавить еще тройной аксель, — цитирует ТАСС Валиеву.