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Допинг

Сегодня, 11:21

Валиева осталась единственной российской фигуристкой, попавшей под строгий допинг-контроль

Виктория Кравченко
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Камила Валиева остается единственной российской фигуристкой, которой необходимо сообщать Международному союзу конькобежцев (ISU), в какой часовой отрезок времени будет точно находиться в ранее указанном месте, чтобы пройти проверку на допинг.

В пулы допинг-тестирования ISU на сезон-2024/25 входят семь представителей российского фигурного катания.

Валиева — единственная, кого ISU включил в регистрируемый пул (RTP). Спортсмены из этого пула в своем профиле должны указывать не только контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

Источник: https://tass.ru/sport/21297463
Фигурное катание
Камила Валиева
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