Валиева опубликовала фото с Глейхенгаузом и Тутберидзе
Валиева показала фото с Глейхенгаузом и Тутберидзе после победы на «Гран-при Канады»
08:50
Российская фигуристка Камила Валиева в своем Instagram опубликовала фото с тренером Этери Тутберидзе и хореографом Даниилом Глейхенгаузом.
«Хочу поблагодарить и поздравить наших тренеров с днем тренера! Спасибо вам большое!» — подписала она фото.
Валиева одержала победу на этапе «Гран-при» в Канаде. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Алена Косторная.
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