Валиева опубликовала фото с Глейхенгаузом и Тутберидзе

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Instagram опубликовала фото с тренером Этери Тутберидзе и хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

«Хочу поблагодарить и поздравить наших тренеров с днем тренера! Спасибо вам большое!» — подписала она фото.

Валиева одержала победу на этапе «Гран-при» в Канаде. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Алена Косторная.