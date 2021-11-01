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Валиева опубликовала фото с Глейхенгаузом и Тутберидзе

Валиева показала фото с Глейхенгаузом и Тутберидзе после победы на «Гран-при Канады»
08:50
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Камила Валиева с Этери Тутберидзе и Даниилом Глейхенгаузом. Фото Instagram
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Камила Валиева в своем Instagram опубликовала фото с тренером Этери Тутберидзе и хореографом Даниилом Глейхенгаузом.

«Хочу поблагодарить и поздравить наших тренеров с днем тренера! Спасибо вам большое!» — подписала она фото.

Валиева одержала победу на этапе «Гран-при» в Канаде. Второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Алена Косторная.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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