Валиева — о Тутберидзе: «Мудрая, храбрая, высокая»
Валиева описала Этери Тутберидзе тремя словами
09:56
Российская фигуристка Камила Валиева в рубрике Максима Транькова «90 секунд челлендж» на Первом канале ответила на ряд вопросов.
— Без чего не можешь начать тренировку, не считая коньков?
— Без головы.
— Тройной аксель или четверной тулуп?
— Четверной тулуп.
— Опиши себя на льду одним словом?
— Максималистка.
— «Болеро» или «Девочка на шаре»?
— «Болеро».
— Кого ты могла бы сыграть в кино?
— Актрису.
— С какой знаменитостью хотела бы познакомиться?
— С Меган Фокс.
— Опиши Этери Георгиевну [Тутберидзе] тремя словами.
— Мудрая, храбрая, высокая.
— Что последнее искала в интернете?
— Себя.
— Лучший отдых для тебя — это?
— Лежать на кровати.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю