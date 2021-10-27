Российская фигуристка Камила Валиева в рубрике Максима Транькова «90 секунд челлендж» на Первом канале ответила на ряд вопросов.

— Без чего не можешь начать тренировку, не считая коньков?

— Без головы.

— Тройной аксель или четверной тулуп?

— Четверной тулуп.

— Опиши себя на льду одним словом?

— Максималистка.

— «Болеро» или «Девочка на шаре»?

— «Болеро».

— Кого ты могла бы сыграть в кино?

— Актрису.

— С какой знаменитостью хотела бы познакомиться?

— С Меган Фокс.

— Опиши Этери Георгиевну [Тутберидзе] тремя словами.

— Мудрая, храбрая, высокая.

— Что последнее искала в интернете?

— Себя.

— Лучший отдых для тебя — это?

— Лежать на кровати.