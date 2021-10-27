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Валиева — о Тутберидзе: «Мудрая, храбрая, высокая»

Валиева описала Этери Тутберидзе тремя словами
09:56
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Российская фигуристка Камила Валиева в рубрике Максима Транькова «90 секунд челлендж» на Первом канале ответила на ряд вопросов.

— Без чего не можешь начать тренировку, не считая коньков?
— Без головы.

— Тройной аксель или четверной тулуп?
— Четверной тулуп.

— Опиши себя на льду одним словом?
— Максималистка.

— «Болеро» или «Девочка на шаре»?
— «Болеро».

— Кого ты могла бы сыграть в кино?
— Актрису.

— С какой знаменитостью хотела бы познакомиться?
— С Меган Фокс.

— Опиши Этери Георгиевну [Тутберидзе] тремя словами.
— Мудрая, храбрая, высокая.

— Что последнее искала в интернете?
— Себя.

— Лучший отдых для тебя — это?
— Лежать на кровати.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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