Валиева — о победе на Finlandia Trophy: «Мне есть куда расти»
Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала победу на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy в Эспоо.
«Удовлетворена ли, что установила два мировых рекорда? Мне есть куда расти.
Если даже один прыжок не получился, я рада, что дальше собралась и прокатала, как тренировала. И в первый раз я сделала на соревнованиях четверной сальхов! Больше радостный этот момент, чем печальный.
Чего не хватило на акселе? Наверное, уверенности. Я так пошла в него, неагрессивно. Пока что была немного не уверена в акселе. К следующим соревнованиям постараюсь все собрать. Я понимала, что захожу на него очень осторожно. И это уже звоночек», — приводит слова Валиевой пресс-служба ФФККР.
Валиева на турнире в Финляндии установила два мировых рекорда: по сумме за две программы (249,24) и по количеству баллов за произвольную программу (174,31).
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/5715-kamila-valieva-pobedila-na-finlyandiya-trofi-elizaveta-tuktamysheva-zavoevala-serebro-alena-kostornaya-bronzu.html
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