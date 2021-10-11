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Валиева — о победе на Finlandia Trophy: «Мне есть куда расти»

11 октября, 15:26
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала победу на турнире серии ISU Challenger Finlandia Trophy в Эспоо.

«Удовлетворена ли, что установила два мировых рекорда? Мне есть куда расти.

Если даже один прыжок не получился, я рада, что дальше собралась и прокатала, как тренировала. И в первый раз я сделала на соревнованиях четверной сальхов! Больше радостный этот момент, чем печальный.

Чего не хватило на акселе? Наверное, уверенности. Я так пошла в него, неагрессивно. Пока что была немного не уверена в акселе. К следующим соревнованиям постараюсь все собрать. Я понимала, что захожу на него очень осторожно. И это уже звоночек», — приводит слова Валиевой пресс-служба ФФККР.

Валиева на турнире в Финляндии установила два мировых рекорда: по сумме за две программы (249,24) и по количеству баллов за произвольную программу (174,31).

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/5715-kamila-valieva-pobedila-na-finlyandiya-trofi-elizaveta-tuktamysheva-zavoevala-serebro-alena-kostornaya-bronzu.html

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Екатерина Савостина все материалы автора
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