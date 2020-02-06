Призерки короткой программы девушек на юниорском первенстве России поделились впечатлениями от первого дня соревнований. Несмотря на сверхрезультативный прокат (78,50 балла), лидер соревнований Камила Валиева осталась недовольна выступлением.

Камила Валиева: — К сожалению, я сделала не все, что хотела, была помарка на каскаде. Не очень удачно к нему подошла. 2,5 балла по GOE? Я не смотрю на баллы, я про собственные ощущения скорее. Завтра планирую исполнить два четверных тулупа, тройной аксель решили не вставлять, он пока нестабильный.

Дарья Усачева: — Я тоже не очень довольна своим выступлением, элементы были сделаны неидеально. Каскад можно было прыгнуть лучше. Будем работать. Изменений в контенте не будет, но я учу тройной аксель.

Софья Акатьева: — У меня было неясное ребро на лутце, была ошибочка. Завтра буду делать два четверных тулупа, вернее, первый, а потом посмотрю по ситуации.

Произвольная программа у девушек состоится 7 февраля, в 19:00 по московскому времени. (Дмитрий Кузнецов)

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