Российская фигуристка Камила Валиева скромно оценила свое выступление в первый день финала Кубка России. Подопечная Этери Тутберидзе получила 88,71 балла, что выше мирового рекорда, но осталась недовольна результатом.

— Отметка 90 баллов не покорилась? Это потому что сделала не такой хороший каскад, как в прошлый раз, вот и не покорилась, — подчеркнула Валиева. — После шестиминутки я очень много стала думать, как его сделать, и когда очень много думаешь, ничего не получается. Я еще пробую разные варианты, как отключаться. На тренировках лутц-тулуп делаю каждый день без особых проблем.

Цель на турнир, важно ли выиграть? Мне важно обыграть саму себя. Короткую программу я немного проиграла (смеется). Произвольную я попытаюсь откатать так же, как на тренировке. Куда уж лучше? Каждому спортсмену есть куда расти. Четверной сальхов, может быть, готовлю под программу. Завтра — может быть. С сальховом пыталась катать уже программу... получалось почти (улыбается).

Международный юниорский старт, о котором объявляли ранее? Ничего не знаю об этом.

(Дмитрий Кузнецов)