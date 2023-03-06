Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:26

Валиева необычно ответила на вопрос про «запрещенку»

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка Камила Валиева необычно начала отвечать на вопрос о том, чего ей хочется по окончании сезона.

На пресс-конференции после произвольной программы в финале «Гран-при России» Аделию Петросян, Камилу Валиеву и Елизавету Туктамышеву спросили, хочется ли им в конце сезона что-то из того, что обычно нельзя во время. Вопрос журналистки звучал так: «Есть ли у вас какие-то желания в стиле запрещенки? Я бы на вашем месте пошла и съела бургер».

Камила необычно начала отвечать на этот вопрос: «А я уже в прошлом сезоне...», но потом осеклась.

После этого ответ фигуристки звучал так:

«Хочется ли сейчас сделать что-то по окончании сезона, что не могла сделать раньше? Жестких ограничений себе не ставила в своей спортивной карьере. Сейчас хочется прогуляться по Питеру, сделать тысяч 30 шагов, просто кататься в удовольствие — остались шоу-программы, может быть, восстанавливать элементы, которые ещё недовосстановила, учить что-то новое».

Камила Валиева
0
Читайте также
«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малофеева
На российский рынок вышел новый бренд техники из КНР
Подельник подозреваемой в убийстве Дугиной признал вину
Подельник убийцы Дугиной находится в больнице в Москве
Популярное видео
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», короткая программа
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», короткая программа
Макар Игнатов: финал «Гран-при России», короткая программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», короткая программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», короткая программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», короткая программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», короткая программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», короткая программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», короткая программа
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Бетина Попова: Плющенко наехал на федерацию, что с ученицами Тутберидзе, пение Загитовой
Загитова поет! Чемпионка спела с Zivert при полном стадионе
Трусова разделась на льду! Новая программа со сменой платья
Трусова: нейтральный статус, усталость от спорта и финал «Гран-при»
Константинова: Олимпиада без флага, подкаты парней, переезд в Астрахань
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова — о турнире шоу-программ: «Это будет лучшее шоу в мире!»
Новости
RSS RSS
Все новости