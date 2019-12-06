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Валиева не стала прыгать четверной прыжок в юниорском Финале «Гран-при»

18:54
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Российская фигуристка Камила Валиева не стала исполнять четверной тулуп в произвольной программе в юниорском Финале «Гран-при», хотя на этапе серии в Челябинске пробовала делать сразу два этих элемента в одной программе.

Однако позже фигуристка перенесла травму ноги и была вынуждена упростить контент. За чистый прокат произвольной без тулупа в четыре оборота она получила 138,45 балла. (Екатерина Беспалова)

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