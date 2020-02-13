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Валиева не будет выступать в финале Кубка России

16:30
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Победительница юниорского финала Гран-при и первенства России среди юниоров Камила Валиева пропустит финал Кубка России, который состоится с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.

— Участие Камилы Валиевой в финале Кубка России не планируется, — цитирует ТАСС генерального директора ФФККР Александра Когана.

Таким образом, следующим стартом 13-летней фигуристки станет чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в Таллине с 2 по 8 марта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7755011

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