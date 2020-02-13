Валиева не будет выступать в финале Кубка России

Победительница юниорского финала Гран-при и первенства России среди юниоров Камила Валиева пропустит финал Кубка России, который состоится с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.

— Участие Камилы Валиевой в финале Кубка России не планируется, — цитирует ТАСС генерального директора ФФККР Александра Когана.

Таким образом, следующим стартом 13-летней фигуристки станет чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в Таллине с 2 по 8 марта.