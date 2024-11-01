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Валиева намерена продолжить карьеру после дисквалификации

Алина Савинова
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что собирается продолжить карьеру после окончания срока дисквалификации.

«Конечно, мысли есть, потому что это не точка. Последнее выступление было не самым удачным и не самым хорошим для меня — это чемпионат России. Оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Буду прикладывать все усилия, чтобы радовать зрителей, себя, тренеров и всех болельщиков», — приводит ТАСС слова Валиевой.

В январе CAS дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Кроме того, Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

22 июля 18-летняя спортсменка впервые публично вышла на лед после решения о дисквалификации, выступив в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Камила Валиева
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