Валиева начала тренировки в Новогорске
09:24
Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что начала тренировки в Новогорске. Об этом спортсменка написала в своем Instagram.
«Возвращаюсь к тренировкам с новыми силами», — написала Валиева.
15-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок-2019/20, серебряный призер чемпионата России (2021).
В минувшем сезоне фигуристка заняла второе место на чемпионате России и победила в финале Кубка России.
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