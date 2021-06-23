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Валиева начала тренировки в Новогорске

09:24
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Российская фигуристка Камила Валиева сообщила, что начала тренировки в Новогорске. Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

«Возвращаюсь к тренировкам с новыми силами», — написала Валиева.

15-летняя Валиева — чемпионка мира среди юниоров 2020, победительница финала Гран-при по фигурному катанию среди юниорок-2019/20, серебряный призер чемпионата России (2021).

В минувшем сезоне фигуристка заняла второе место на чемпионате России и победила в финале Кубка России.

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