Тренер ЦСКА Сергей Давыдов в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты второго этапа Кубка России. Александра Трусова выиграла у Камилы Валиевой в женских соревнованиях, двух фигуристок разделили всего семь баллов при двух ошибках подопечной Этери Тутберидзе на тройных лутцах.

— Думаю, Камила стала взрослеть и оформляться. Да, 14 лет, но все дети растут по-разному. Это не вопрос психологии, Камила — стойкий спортсмен. А вообще все девчонки были молодцами, идут в сложные элементы после такого пропуска. Мы об этом забываем, многие говорят — да давно уже было. Но это всё равно отражается. Такой отпуск потом нагонять приходится так же долго, как он длился.

— Тройка Трусова — Валиева — Усачёва — по делу?

— Для меня это скорее двойка по делу. Мы же говорим, что эти девочки пошли на четверные, триксель и делали глобально другую программу. А разница получилась минимальная. В моем понимании было два человека примерно одного уровня, а Дарья — молодец, здорово откатала, вопросов нет. Но это без ультра-си. (Дмитрий Кузнецов)

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