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Фигурное катание

7 октября, 20:10

Валиева на тренировке чисто исполнила четверной тулуп

Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская фигуристка Камила Валиева прыгнула четверной тулуп.

16-летняя фигуристка опубликовала видео с тренировки, на котором она чисто исполнила четверной тулуп.

Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире на Играх-2022 в Пекине, также она является чемпионкой Европы.

24 и 25 сентября в Москве состоялись контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Валиева исполнила произвольную программу, посвященную Олимпийским играм 2022 года в Пекине.

Камила Валиева. Валиева показала самую спорную программу. Что она хотела ей сказать?

Фигурное катание
Камила Валиева
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