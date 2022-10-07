Валиева на тренировке чисто исполнила четверной тулуп

Российская фигуристка Камила Валиева прыгнула четверной тулуп.

16-летняя фигуристка опубликовала видео с тренировки, на котором она чисто исполнила четверной тулуп.

Валиева стала олимпийской чемпионкой в командном турнире на Играх-2022 в Пекине, также она является чемпионкой Европы.

24 и 25 сентября в Москве состоялись контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. Валиева исполнила произвольную программу, посвященную Олимпийским играм 2022 года в Пекине.