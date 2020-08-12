Валиева может выступить на контрольных прокатах вместе со взрослыми фигуристами

Чемпионка мира 2020 года среди юниоров Камила Валиева может выступить на контрольных прокатах фигуристов основной сборной России, сообщил президент Федерации фигурного катания на коньках Александр Горшков.

Контрольные прокаты сборной России состоятся 12-13 сентября в московском дворце спорта «Мегаспорт». Прокаты в женском одиночном катании среди юниоров пройдут 18-19 августа в Новогорске.

— Рассматривается такой вариант. У спортсменки такой уровень, что ей есть смысл выступать во взрослых соревнованиях там, где это возможно. Думаю, это было бы правильно, — приводит «РИА Новости» слова Горшкова.