Валиева лидирует после короткой программы на юниорском первенстве России

Камила Валиева выиграла короткую программу на юниорском первенстве России, набрав 78,5 былла.

Второе место занимает также тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе Дарья Усачева с 73,77 балла. На третьей позиции расположилась их одногруппница — 12-летняя Софья Акатьева c 69,22 балла.

Произвольную программу на турнире девушки представят в пятницу 7 февраля, начиная с 19.00 по московскому времени.