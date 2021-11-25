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Валиева исполнила фирменный каскад Загитовой на тренировке в Сочи

15:34
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева чисто исполнила каскад тройной лутц + тройной риттбергер, а также тройной флип + тройной риттбергер во время официальной тренировки на этапе «Гран-при» в Сочи.

Такие каскады считаются более сложными, чем те, которые выполняются с тулупом в качестве тройного прыжка. В заявке на короткую и произвольную программы таких каскадов у Валиевой нет.

Каскад тройной лутц + тройной риттбергер считался фирменным элементом олимпийской чемпионки Алины Загитовой, за счет которого она выиграла по технической оценке в Корее.

Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи пройдет с 26 по 28 ноября. Турнир станет последним перед финальным этапом, который пройдет с 9 по 12 декабря в японской Осаке.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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