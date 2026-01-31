Валиева исполнила четверной тулуп и выступила без падений в первый день чемпионата России по прыжкам

Фигуристка Камила Валиева впервые после дисквалифкации выступила на соревнованиях.

На чемпионате России по прыжкам 19-летняя спортсменка исполнила четыре прыжка без падений и набрала 29,28 балла.

Валиева начала программу с чистого четверного тулупа, далее выполнила каскад из тройных лутца и сальхова и завершила программу тройным лутцем. На последних секундах она исполнила тройной флип.

25 декабря истек четырехлетний срок дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил. В начале ноября фигуристка приступила к тренировкам в группе Светланы Соколовской на «Навка Арене». До отстранения спортсменка тренировалась у Этери Тутберидзе.