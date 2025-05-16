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16 мая 2025, 14:46

Валиева и Нестеров вместе посетили матч Кубка России между ЦСКА и «Зенитом»

Сергей Ярошенко

Фигуристка Камила Валиева и защитник хоккейного ЦСКА Никита Нестеров вместе появились на ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (2:0, пенальти — 4:3).

Хоккеиста показали во время матча на экране в чаше стадиона, рядом с ним сидела Валиева. Также сама фигуристка опубликовала фото с матча в своем Telegram-канале, но Нестерова на них не было.

Паре приписывают отношения, но они публично об этом не объявляли.

Камила Валиева и&nbsp;Никита Нестеров.Есть дети от прошлого брака, имел долги по алиментам. Валиеву заподозрили в романе с 31-летним хоккеистом

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Камила Валиева
Никита Нестеров
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