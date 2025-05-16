Валиева и Нестеров вместе посетили матч Кубка России между ЦСКА и «Зенитом»

Фигуристка Камила Валиева и защитник хоккейного ЦСКА Никита Нестеров вместе появились на ответном матче финала Пути РПЛ Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» (2:0, пенальти — 4:3).

Хоккеиста показали во время матча на экране в чаше стадиона, рядом с ним сидела Валиева. Также сама фигуристка опубликовала фото с матча в своем Telegram-канале, но Нестерова на них не было.

Паре приписывают отношения, но они публично об этом не объявляли.