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Валиева грубо ошиблась в произвольной программе на тренировке в Сочи

12:56
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева сделала четверной тулуп со степ-аутом в прогоне произвольной программы на этапе «Гран-при» в Сочи.

Спортсменка неудачно вылетела на прыжке, не держав ось на элементе. Также не совсем четко получилось приземление с тройного акселя. Остальные прыжки, включая четверной сальхов и каскад четверной тулуп + тройной тулуп Камиле удались.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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