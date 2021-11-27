Валиева грубо ошиблась в произвольной программе на тренировке в Сочи

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева сделала четверной тулуп со степ-аутом в прогоне произвольной программы на этапе «Гран-при» в Сочи.

Спортсменка неудачно вылетела на прыжке, не держав ось на элементе. Также не совсем четко получилось приземление с тройного акселя. Остальные прыжки, включая четверной сальхов и каскад четверной тулуп + тройной тулуп Камиле удались.