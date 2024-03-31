Валиева — единственная российская фигуристка, указывающая ISU время доступности для проверки на допинг

Камила Валиева является единственной российской фигуристкой, которая должна сообщать Международному союзу конькобежцев (ISU) время доступности для допинг-проверки, сообщает ТАСС.

Только 17-летняя спортсменка включена в регистрируемый пул (RTP). Это предполагает, что Валиева обязана не только указывать место проживания и расположения, но одночасовой интервал доступности для допинг-тестирования на каждый день.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал 17-летнюю Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию.