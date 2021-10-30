Валиева чисто исполнила короткую программу с тройным акселем на «Гран-при» Канады

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева чисто выступила в короткой программе на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере.

Фигуристка исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. Она получила за свой прокат 84,19 балла — это второй результат в истории серии «Гран-при». Рекорд по баллам за короткую программу принадлежит Алене Косторной — 85,45.