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Валиева чисто исполнила короткую программу с тройным акселем на «Гран-при» Канады

06:02
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Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева чисто выступила в короткой программе на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере.

Фигуристка исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп. Она получила за свой прокат 84,19 балла — это второй результат в истории серии «Гран-при». Рекорд по баллам за короткую программу принадлежит Алене Косторной — 85,45.

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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