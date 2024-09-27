Лукашова: «Не боялась сравнения с Сашей Игнатовой»

Фигуристка Валерия Лукашова рассказала, что равняется на серебряного призера Олимпийских игр в Пекине Александру Игнатову (до замужества — Трусова).

«Моя старшая сестра занималась фигурным катанием в любительской группе. Я была еще совсем маленькая, и я попросила маму, чтобы я начала тоже ходить на каток, меня отправили в любительскую группу. Там тренер отметил, что у меня есть потенциал, и сказал, к какому тренеру попробовать пойти, нас отправили к Оксане Михайловне Булычевой. Мне очень нравится моя короткая программа, это моя, наверное, любимая программа. В произвольной я очень хотела катать под такую космическую музыку, выбор пал на «Пятый элемент». Не боялась ли сравнения с Сашей Игнатовой? Нет.

Иногда хожу на тренировки на старший лед, тренировки проходят так же, как и на среднем льду. Какие эмоции испытала, когда впервые была тренировка с Этери Тутберидзе? Мне очень понравилось. Понравилось, как она объясняет, было очень интересно и понятно. Из фигуристов равняюсь на Сашу Трусову», — цитирует ТАСС Лукашову.

В среду, 25 сентября, 13-летняя Лукашова заняла 2-е место на всероссийских соревнованиях «Памяти олимпийского чемпиона С. Гринькова», набрав 203,28 балла.