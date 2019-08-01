Вагнер в 17 лет стала жертвой сексуальных домогательств. Нападавший на нее покончил с собой в этом году

Американская фигуристка Эшли Вагнер рассказала, что в возрасте 17 лет стала жертвой сексуальных домогательств со стороны выступавшего в парном катании Джона Кафлина, сообщает USA Today.

В январе этого года фигурист покончил жизнь самоубийством.

- Я проснулась, потому что почувствовала, что кто-то ползет в кровать, - цитирует источник Вагнер. - Я сильно устала и крепко спала. Меня не слишком это беспокоило, потому что я не совсем понимала, что происходит. Думала, что кто-то ищет место для сна. После этого, помню, что он стал целовать меня в шею, меня это настолько удивило и шокировало, что я не знала, что делать.

Я старалась не двигаться, потому что думала, что он поймет, что я сплю, и не захочет продолжать, но он не останавливался, навалился на меня всем весом и целовал, но потом я сказала: "Стоп" и он прекратил

28-летняя Вагнер - бронзовый призер Олимпиаде-2014 в командном турнире и вице-чемпионка мира-2016.