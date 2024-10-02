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Сегодня, 18:09

ВАДА отказалось от комментариев по решению суда Швейцарии по делу Валиевой

Алина Савинова
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Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) заявили, что не могут прокомментировать решение Федерального верховного суда Швейцарии отклонить апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой.

«На данный момент ВАДА не может это прокомментировать», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы организации.

Камила Валиева. Верховный суд Швейцарии отказался признать ошибки в деле Валиевой. Камилу обязали возместить затраты на апелляцию

В среду, 2 октября, стало известно, что Федеральный верховный суд Швейцарии не установил ошибок Спортивного арбитражного суда (CAS) в дисквалификации Валиевой.

В январе CAS дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил сроком на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы. Кроме этого, Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России, в состав которой входила Валиева, с первого места на третье.

Источник: РИА Новости
Фигурное катание
Камила Валиева
ВАДА
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