13 мая, 12:56

В Южной Корее отменили отстранение двух обвиненных в домогательствах фигуристок

Камила Абдурахманова
корреспондент

Федерация конькобежного спорта Южной Кореи (KSU) отменила запрет на участие в соревнованиях для фигуристок Ли Хэ Ин и Ю Ен, которые были обвинены в сексуальных домогательствах, сообщает Yonhap.

Ранее стало известно, что во время сборов национальной команды в Италии с 15 по 28 мая 2024 года фигуристки употребляли алкоголь. Одна из них, как выяснилось, Ли Хэ Ин, пригласила юного фигуриста в общежитие женской команды и там насильно склонила его к половой связи. Ли Хэ Ин отрицает обвинения в изнасиловании, утверждая, что была в отношениях с этим спортсменом. Предполагается, что Ю Ен сделала эротические фотографии Ли Хэ Ин и показала их юному спортсмену.

За эти нарушения KSU приняла решение дисквалифицировать Ли Хэ Ин на три года, а Ю Ен — на один год.

Согласно судебным постановлениям, KSU решила полностью восстановить обеих спортсменок в правах. Они смогут участвовать в соревнованиях, включая отборочные турниры к Олимпийским играм 2026 года в Италии.

Обе спортсменки сейчас достигли возраста 20 лет. Ли Хэ Ин — серебряный призер чемпионата мира 2023 года, чемпионка Турнира четырех континентов 2023 года и серебряная призерка командного чемпионата мира 2023 года. Ю Ен завоевала серебряную медаль на Турнире четырех континентов в 2020 году.

