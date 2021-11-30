В Японии сообщили, что финал «Гран-при» состоится. Участники будут жить в «пузыре»

Власти Японии сообщили, что финал «Гран-при» по фигурному катанию состоится. Турнир пройдет в формате «пузыря».

«Мы продолжаем подготовку к соревнованиям с учетом последних указаний правительства по борьбе с пандемией», — рассказали в федерации фигурного катания Японии.

Ограничения затронут всех спортсменов, включая и японских фигуристов.

29 ноября премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ из-за распространения нового штамма коронавируса. Он не сообщил о том, когда ограничения будут сняты. Финал «Гран-при» пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке.