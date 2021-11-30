В Японии сообщили, что финал «Гран-при» состоится. Участники будут жить в «пузыре»
Власти Японии подтвердили, что финал «Гран-при» в Осаке все-таки состоится
09:18
Власти Японии сообщили, что финал «Гран-при» по фигурному катанию состоится. Турнир пройдет в формате «пузыря».
«Мы продолжаем подготовку к соревнованиям с учетом последних указаний правительства по борьбе с пандемией», — рассказали в федерации фигурного катания Японии.
Ограничения затронут всех спортсменов, включая и японских фигуристов.
29 ноября премьер-министр Японии Фумио Кисида объявил о закрытии границ из-за распространения нового штамма коронавируса. Он не сообщил о том, когда ограничения будут сняты. Финал «Гран-при» пройдет с 9 по 12 декабря в Осаке.
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