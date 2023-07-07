В ВАДА сообщили, что комментировать заявление Сотниковой о положительной пробе должен МОК

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет комментировать последнее заявление фигуристки Аделины Сотниковой о положительной допинг-пробе и предложило обратиться в Международный олимпийский комитет (МОК).

«Международный олимпийский комитет был органом управления результатами, поэтому я уверен, что они смогут помочь в этом вопросе», — приводит заявление ВАДА ТАСС.

Сотникова в интервью YouTube-каналу Tatarka FM сообщила, что после Игр в Сочи в 2014 году у нее якобы были проблемы с антидопинговыми правилами. На той Олимпиаде спортсменка стала чемпионкой в женском одиночном катании.

В четверг, 6 июля, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило РИА «Новости», что у организации нет информации по поводу того, что у олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Аделины Сотниковой якобы находили запрещенные препараты.