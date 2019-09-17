Первая ученица Этери Тутберидзе и двукратный серебряный призер юниорского Финала «Гран-при» Полина Шелепень побывала в гостях у «СЭ» и отметила, что в оценках Анны Щербаковой за короткую программу не было ничего шокирующего.

— В судействе не увидела ничего криминального, — сказала Шелепень. — Каскад действительно был не докручен. Кроме того, на взрослом уровне совсем другие компоненты, другой уровень, другие арбитры. И нужно немного времени, чтобы судьи увидели Аню и привыкли к ее прокатам. И я думаю, что к середине сезона оценки будут совсем другие.

— Почему в Бергамо Туктамышева проиграла Щербаковой?

— Лизе в произвольной программе не хватило настроения. Мне показалось, что на контрольных прокатах она была более веселой и энергичной. Не знаю с чем это связано, потому что прокат получился очень хорошим, и, я думаю, компоненты на это тоже повлияли. И от выступления Лизы остались впечатления, не такие, какие могли бы быть в костюме. Щербакова на этом фоне в своем костюме выглядела гораздо выигрышнее. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Шелепень здесь