В США не стали менять правила отбора на национальный чемпионат

Федерация фигурного катания США опубликовала список спортсменов, квалифицировавшихся на чемпионат страны, который пройдет в Лас-Вегасе 11-21 января будущего года.

Отбор прошел строго в соответствии с объявленными ранее правилами. Основания масса участников завоевала путевки по спортивному принципу через серию Championship Series, часть которой из-за пандемии проводилась в удаленном формате. Также в чемпионате США-2021 выступят спортсмены, вошедшие в ТОП-4 на удаленном турнире ISP Points Challenge и занявшие первые пять мест на чемпионате страны-2020.

В целом при отборе сенсаций не случилось. В Лас-Вегас едут все главные звезды американского катания — Мэрайя Белл, Грейси Голд, Алиса Лью, Брэди Теннелл, Натан Чен и другие. Полный список участников смотрите здесь.