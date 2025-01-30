Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:25

В США назвали имена фигуристов на борту разбившегося в Вашингтоне самолета

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Восемь фигуристов находились на борту самолета, потерпевшего крушение в США, сообщает Channel2 NOW.

По информации источника, в самолете находились Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу.

Также ранее сообщалось, что на борту были бывшие советские и российские фигуристы и тренеры Инна Волянская, Евгения Шишкова и Вадим Наумов).

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Фигурное катание
Читайте также
СМИ сообщили о находившихся в упавшем в Вашингтоне самолете российских фигуристах
Зеленый переход на Западе зашел в тупик. И вот почему
Капитан «Салавата» Панин оказался в реанимации после матча с «Авангардом»
Милохин на детекторе лжи признался в близких отношениях с Медведевой
Все, что нужно знать о Зимнем кубке РПЛ 2025
Крушения самолета в Вашингтоне можно было избежать. Что пишут СМИ
Популярное видео
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

В ISU прокомментировали крушение самолета с фигуристами в США

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости