В США назвали имена фигуристов на борту разбившегося в Вашингтоне самолета

Восемь фигуристов находились на борту самолета, потерпевшего крушение в США, сообщает Channel2 NOW.

По информации источника, в самолете находились Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу.

Также ранее сообщалось, что на борту были бывшие советские и российские фигуристы и тренеры Инна Волянская, Евгения Шишкова и Вадим Наумов).

30 января пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение недалеко от Вашингтона, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.