В списке кандидатов в сборную России по фигурному катанию появились изменения

На официальном сайте Федерации фигурного катания России на коньках появились изменения в списке кандидатов в спортивные сборные команды страны на сезон-2024/25.

Из списка исключены: юниорка Кира Трофимова; танцевальная пара Софья Леонтьева и Даниил Горелкин, а также Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (переведены в резерв); одиночник Дмитрий Алиев (переведен в резерв); спортивная пара Юлия Артемьева и Алексей Брюханов.

В список включены: танцевальные пары Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано; одиночник Глеб Лутфуллин.

Составы сборных формируются по результатам чемпионатов России — спортсмены должны войти в первую шестёрку, чтобы претендовать на место в команде.