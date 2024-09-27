В Союзе конькобежцев России отреагировали на слова Родниной о допуске фигуристов-юниоров к международным турнирам

Президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион Николай Гуляев ответил «СЭ» на вопрос о возможном допуске российских фигуристов-юниоров к международным соревнованиям со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

В пятницу, 27 сентября, Ирина Роднина заявила, что организация еще летом приняла решение допустить россиян-юниоров к международным соревнованиям, а на заседании совета ISU будет рассматриваться вопрос о том, в каком виде это будет сделано.

— Международный союз конькобежцев допустил российских юниоров к международным соревнованиям?

— Нет. Никаких решений нет.

Заседание откроется 27 сентября и продлится до 28 сентября.

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.