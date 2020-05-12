В соцсети Щербаковой появилось сообщение об уходе из группы Тутберидзе
09:42
На странице российской фигуристки Анны Щербаковой во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что спортсменка уходит от тренера Этери Тутберидзе.
На данный момент сообщение удалено, как и сама страница 16-летней спортсменки.
Ранее об уходе из группы Тутберидзе заявила Александра Трусова, которая перешла к Евгению Плющенко.
Удаленное сообщение Анны Щербаковой pic.twitter.com/rGVdJw0iXa— Список Гинера (@qG72zbL6Ms5twQa) May 12, 2020
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Трусова уходит от Тутберидзе к Плющенко. Правильное решение?