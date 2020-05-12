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В соцсети Щербаковой появилось сообщение об уходе из группы Тутберидзе

09:42
Анна Щербакова. Фото "СЭ"
Анна Щербакова. Фото "СЭ"
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На странице российской фигуристки Анны Щербаковой во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что спортсменка уходит от тренера Этери Тутберидзе.

На данный момент сообщение удалено, как и сама страница 16-летней спортсменки.

Ранее об уходе из группы Тутберидзе заявила Александра Трусова, которая перешла к Евгению Плющенко.

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