В соцсети Щербаковой появилось сообщение об уходе из группы Тутберидзе

На странице российской фигуристки Анны Щербаковой во «ВКонтакте» появилось сообщение о том, что спортсменка уходит от тренера Этери Тутберидзе.

На данный момент сообщение удалено, как и сама страница 16-летней спортсменки.

Ранее об уходе из группы Тутберидзе заявила Александра Трусова, которая перешла к Евгению Плющенко.