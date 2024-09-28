Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 18:33

В СКР сообщили о недопуске российских фигуристов до международных соревнований

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион Николай Гуляев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о допуске российских фигуристов до международных соревнований со стороны Международного союза конькобежцев (ISU ).

«Новостей о том, что нас допустили на международные соревнования нет, хотя конгресс закончился. Значит нас не допустили. Продолжаемся соревноваться между собой», — сказал Гуляев «СЭ».

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Фигурное катание
Читайте также
Spiegel назвал позорным выступление Зеленского на встрече с Трампом
Матчи 11-го тура РПЛ пройдут с 27 по 29 сентября
Безумный дебют Деанджело, 13 шайб на двоих и загадочная травма Кузи. Что произошло в матче СКА – «Северсталь»
МИД РФ осудил политическое убийство Израилем лидера «Хезболлы»
Пушков заявил об отсутствии согласия между Трампом и Зеленским
ВАДА потеряло тесты 900 олимпийцев перед Играми в Париже
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
ISU нам в уши? Неужели российских фигуристов правда вернут
Скрынник рассказал, что шведы по-прежнему препятствуют возвращению россиян на турниры FIB
Смольский: «Если условия будут не удовлетворять нашу команду, не уверен, что поедем на Кубок мира»
Свищев об отстранение российских лыжников: «Они хотят победить наших спортсменов с помощью чиновничьих кабинетов»
Васильев — о решении FIS: «Лыжные гонки без российских спортсменов скоро загнутся»
Тихонов: «Надо всем европейцам дать по шапке! Испохабили Олимпийские игры»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости