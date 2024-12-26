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Допинг

Сегодня, 12:42

В РУСАДА полагали, что в ходе расследования будет установлена причастность персонала к ситуации с Валиевой.

Камила Абдурахманова
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила, что агентство полагало, что будет установлена причастность к допинговому нарушению фигуристки Камилы Валиевой представителей персонала спортсменки.

«Нам не только в случае с Валиевой, но и во всех ситуациях, когда речь идет о совсем юных спортсменах, хотелось бы, чтобы расследование было удовлетворено теми результатами, которых удалось достичь в процессе проведения бесед и переписки со всеми причастными лицами. В данном конкретном случае для нас поставлена точка. Я считаю, когда идет речь о попадании в организм юного спортсмена запрещенного вещества, мы должны понимать, что вероятнее всего либо кто-то способствовал этому, либо все произошло по недосмотру окружения спортсмена», — приводит слова Логиновой ТАСС.

Логинова считает, что дело Валиевой — это сигнал для всех тех, кто окружает юных спортсменов, повод еще раз задуматься. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу и Общероссийским антидопинговым правилам спортсмен любого возраста отвечает за все, что попало в его организм. Но, безусловно, те, кто окружает юных спортсменов, — тренеры, родители, медики — должны помогать и напоминать им об аккуратности на любом этапе деятельности, будь то сборы или общение с друзьями в клубе.

1 ноября Валиева сообщила, что собирается продолжить карьеру после окончания срока дисквалификации.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал спортсменку на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 18-летней спортсменки истечет 25 декабря 2025 года.

Источник: ТАСС
Камила Валиева
РУСАДА
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