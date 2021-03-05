В РУСАДА назвали причину дисквалификации Сотсковой через полгода после вынесения решения
Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов заявил, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) дисквалифицировала фигуристку Марию Сотскову спустя полгода после вынесения вердикта в связи с тем, что полный текст решения был готов только в феврале.
«В соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами рассмотрение дела должно быть завершено в сроки, определенные положением о дисциплинарном антидопинговом комитете. Процесс рассмотрения дела включает в себя изготовление решения дисциплинарным антидопинговым комитетом. В определенных случаях сроки рассмотрения могут быть продлены по решению дисциплинарного антидопингового комитета, который является организационно независимым от РУСАДА и беспристрастным органом рассмотрения дел по нарушению антидопинговых правил. Полный текст решения дисциплинарным антидопинговым комитетом был предоставлен в распоряжение антидопингового агентства в феврале 2021 года», — цитирует ТАСС Буханова.
20-летняя Сотскова была дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил. В организме спортсменки обнаружили запрещенный препарат фуросемид. Начало отсчета дисквалификации — с 6 апреля 2020 года, дата окончания — 5 апреля 2030 года. 8 июля фигуристка объявила о завершении карьеры.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю