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В России хотят снять документальный фильм о Тутберидзе. Бюджет — 11 миллионов рублей

14:10
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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В России хотят снять документальный фильм о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе, сообщает SeldonNews.

Проект фильма был представлен на питчинге Министерства культуры России 14 августа, посвященному неигровому документальному кино.

Режиссер — Юлия Бобкова, которая снимала фильмы про Михаила Калашникова, композитора Олега Каравайчука и остров Сахалин.

Снимать фильм будет «Студия по созданию кино и аудиовизуальных произведений «Остров».

«Героиня фильма — тренер по фигурному катанию Этери Георгиевна Тутберидзе. Фильм планируется выстроить как спортивную драму, в которой в условиях жесточайшей конкуренции в труппе сразу несколько учениц-фигуристок претендует на участие в Олимпийских соревнованиях. На кого сделает ставку тренер?» — говорится в описании картины.

Фильм уже участвовал в питчинге в 2019 году, но не получил поддержку от государства. Сейчас бюджет картины оценивается в 11 миллионов рублей.

Дополнительная информация:

SeldonNews

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