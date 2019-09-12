«В прямом эфире не смотрю выступления дочери никогда». Отец Загитовой — о том, как следит за ее карьерой
12:16
Главный тренер клуба МХЛ «Ирбиса» Ильназ Загитов отметил, что всегда очень переживает во время выступлений своей дочери — олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
— Всегда волнуюсь за Алину, — цитирует портал realnoevremya Загитова. — Каждый ее старт — это волнение. Но в прямом эфире не смотрю ее выступления никогда, в записи потом пересматриваю.
Первым турниром Загитовой в этом сезоне станет коммерческий предсезонный турнир Japan Open, который пройдет 5 октября.
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