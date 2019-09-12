Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Фигурное катание

«В прямом эфире не смотрю выступления дочери никогда». Отец Загитовой — о том, как следит за ее карьерой

12:16
Теги:

Главный тренер клуба МХЛ «Ирбиса» Ильназ Загитов отметил, что всегда очень переживает во время выступлений своей дочери — олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

—  Всегда волнуюсь за Алину, — цитирует портал realnoevremya Загитова. — Каждый ее старт — это волнение. Но в прямом эфире не смотрю ее выступления никогда, в записи потом пересматриваю.

Первым турниром Загитовой в этом сезоне станет коммерческий предсезонный турнир Japan Open, который пройдет 5 октября.

Дополнительная информация

https://realnoevremya.ru/news/151157-papa-aliny-zagitovoy-v-pryamom-efire-vystupleniya-docheri-nikogda-ne-smotryu

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир