В произвольной программе финала «Гран-при» одиночницы планируют исполнить 9 четверных прыжков и 4 тройных акселя

На сайте ISU опубликованы обновленные перечни планируемых к исполнению элементов в женской произвольной программе финала «Гран-при».

Александра Трусова и Анна Щербакова добавили в свои программы по четверному флипу, а Рика Кихира не стала убирать из своей произвольной сальхов в четыре оборота. Таким образом, Трусова планирует исполнить в произвольной программе пять четверных прыжков: сольные флип, сальхов, лутц и тулуп в четыре оборота, а также каскад «четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов». Щербакова — три: четверной флип, а также два лутца в четыре оборота: сольно и в каскаде. Кихира — сальхов в четыре оборота и два тройных акселя, лидер соревнований Алена Косторная — два тройных акселя.

Итого на четыре участницы финала серии, за исключением американки Брэди Теннел и олимпийской чемпионки Алины Загитовой, не владеющих элементами «ультра-си», запланировано исполнение 9 четверных прыжков и четырех тройных акселей. Произвольную программу на турнире одиночницы представят в 22.55 по московскому времени. (Екатерина Беспалова)

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