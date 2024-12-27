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В Президентском фонде культурных инициатив объяснили отказ в выдаче гранта Загитовой на ледовое шоу

Руслан Минаев
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Алина Загитова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В Президентском фонде культурных инициатив (ПФКИ) прокомментировали отказ в выдаче гранта олимпийской чемпионке Алине Загитовой на реализацию собственного ледового шоу.

23 декабря стало известно, что ПФКИ не поддержал проект фигуристки для получения гранта на постановку нового ледового шоу. Спортсменка делала запрос на грант в размере 74,8 миллиона рублей.

«Общее количество баллов по итогам экспертизы оказалось недостаточным для получения грантовой поддержки. Заявка набрала 68,67 балла. Минимальный проходной балл, необходимый для победы проектов, реализация которых предусматривает поддержку на сумму более 20 миллионов рублей, — 77», — цитирует источник matchtv.ru.

Алина Загитова. Загитовой не дали 75 миллионов рублей. Она просила грант на свое шоу

Шоу должно было быть представлено в 2025 году в Санкт-Петербурге. 29 августа Загитова дебютировала в Казани со своей ледовой программой под названием «Хранители времени».

Источник: matchtv.ru
Фигурное катание
Алина Загитова
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