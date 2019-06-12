В поздравительном посте Медведевой ко дню России были перепутаны цвета флага, но она быстро исправила ошибку

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала поздравительный пост ко дню России с перепутанными цветами флага РФ. Спортсменка быстро удалила публикацию и выложила правильную фотографию, но пользователи Инстаграма успели заметить ее ошибку. Фигуристка объяснила, что арт делала не она.

ksusha_blythe: цвета на флаге перепутаны были

alexey_erghin: Быстренько исправила Женька, умничка, с Днем России.

medvedeva_fans: А как так быстро то, Женя? Когда успела? Я шнурки по пол дня завязываю

lviankina: Вот так реакция!!! Кто то и понять не успел:-)

shopbest_mai: Спасибо за поздравление, Женя! Тут впору плакать о неправильной выкладке флага, а фанаты радуются, что быстро поменяла

evg210485: скоро это в новостях будет...

Сама Евгения спокойно отреагировала на ошибку и ответила пользователю на комментарий о том, что эта история скоро появится в новостях.

– Скоро в новостях будет, что кто-то поел, так что..., – написала Медведева.

Сейчас Евгения выступает в японских шоу вместе с другими известными фигуристами: россиянами Елизаветой Туктамышевой, Алиной Загитовой и Евгением Плющенко, испанцем Хавьером Фернандесом и японцем Юдзуру Ханю.

Ранее Медведева тренировалась под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. После Олимпиады-2018 в Пхенчхане, где она заняла второе место вслед за Алиной Загитовой, спортсменка стала работать с канадским специалистом Брайаном Орсером.

Медведева назвала главные черты россиян и поздравила всех с днем России