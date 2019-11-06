В постановке показательного номера Загитовой принимал участие фокусник

На этапе «Гран-при» во Франции Алина Загитова, занявшая второе место, представила новый показательный номер, изображающий жизненный цикл и посвященный матери хореографа Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой.

В самом конце номера Загитова замирает на льду с цветком в руках, который начинается разворачиваться. Выяснилось, что в этом нюансе фигуристке помог фокусник и иллюзионист Денис Чертовский.

— В минувшие выходные наши спортсменки завоевали золото и серебро на соревнованиях Гран-при-2019 в Гренобле. Я рад быть причастен к показательному номеру Алины Загитовой, — написал Чертовский в Instagram.