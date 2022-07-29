В посольстве Монголии в Москве рассказали о приглашении Загитовой в страну

В посольстве Монголии в Москве рассказали о приглашении российской фигуристки Алины Загитовой в страну.

«Мы пригласили Алину на ознакомительную встречу и обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и ее возможной поездки в Монголию, которая может стать началом развития фигурного катания в стране, — сообщили в посольстве Монголии ТАСС. — В Монголии в прошлом году был основан ледовый дворец, частная компания, построившая дворец, пригласила Загитову. Дата ее возможного приезда пока непонятна, мы все это будем обсуждать, конкретики нет».

20-летняя россиянка является победительницей Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане в женском одиночном катании, серебряным призером в командном турнире, а также победительницей чемпионата мира 2019-го и чемпионата Европы 2018-го.